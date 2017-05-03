Балотелли ответил Роджерсу, пошутившему о лучшем игроке, с которым он работал

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ответил на шутливое высказывание главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса, заявившего, что итальянец является лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, сообщает The Independent.
Балотелли в период, когда Роджерс тренировал «Ливерпуль», забил всего один гол в 16 матчах за красных.
На днях Роджерса спросили, кто лучший игрок, которого он тренировал. «Марио Балотелли. Он был фантастическим игроком», — ответил Роджерс.
«Брендан Роджерс, вы тоже лучший тренер, который у меня когда-либо был. Удивительно», – написал Балотелли в своём «твиттере».