Цауня: последние полтора-два года в ЦСКА было тяжело морально

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня, который в конце марта подписал контракт с клубом «Рижская футбольная школа», вспомнил о череде травм, с которыми он столкнулся в московской команде. Латвийский футболист выступал за ЦСКА с 2011 года.
«Не испытывал ли в ЦСКА чувства неловкости и дискомфорта из-за череды травм? Последние полтора-два года было тяжело морально. Пятую плюсневую кость на правой ноге четыре раза оперировал! Первый раз сам ошибся – вышел раньше времени, рискнул. Оказалось, ничего не заросло. Два матча сыграл – и поехал в Германию на повторную операцию. Сделали. Восстановился, начал работать. Думал: «Ну вот, наконец наберу форму и буду играть – за клуб, сборную». И тут – на тебе, на ровном месте воспаление кости. Металлическая пластинка внутри расшаталась. Пришлось снова лететь в Германию – выкручивать её. Потом ещё одна операция, и опять на том же месте…
За карьеру до ЦСКА перенёс всего одну травму передней мышцы бедра. Мелкие надрывы не в счёт – это у всех бывает, рабочие моменты. Был ещё перелом носа. Всё высыпалось после плюсневой. Я не понимал, как такое возможно. В шоке был… Повреждения украли приличный кусок карьеры? Года два, наверное. Знаете, как бывает: восстанавливаешься, хочешь быстрее набрать форму, вернуться в состав, помогать клубу. Где-то спешишь – и усугубляешь ситуацию. Спать не мог без снотворного. Помогали доктора. Это не то чтобы боязнь была, нет. Но слишком много неприятностей в одночасье навалилось.
Много раз бывало обидно до слёз. Ну представьте, выходишь на поле, настраиваешься на позитив: «Только вперёд». А потом – бам! – снова боль. Перелом или воспаление. И одна мысль в голове: «Как?! За что всё это мне?», — признался Цауня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию интервью с Александром Цауней читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.