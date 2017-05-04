Кьеллини: «Ювентус» может лучше играть в защите и грамотнее распоряжаться мячом

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сказал, что, несмотря на победу над «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, «старой синьоре» есть над чем работать.
В гостях итальянская команда одержала победу со счётом 2:0. Дубль оформил Гонсало Игуаин, которому дважды ассистировал Дани Алвес.
«2:0 на выезде — важный результат. Мы рады, хотя можем лучше играть в защите и грамотнее распоряжаться мячом», — цитирует Кьеллини официальный «твиттер» UEFA.com.
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» состоится в Турине 9 мая.