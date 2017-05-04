Барцальи: я не видел игроков, сравнимых с Мбаппе, он будет феноменом

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал итоги полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла «Монако» (2:0). Футболист отметил, что игра нападающего монегасков Килиана Мбаппе произвела на него огромное впечатление.
«К счастью, нам удалось добиться отличного результата накануне ответной игры. У „Монако“ классная атака. Мы знали об этом, но столкнувшись с ними лицом к лицу на поле, понимаешь по-настоящему. У них трое или четверо игроков впереди — мастеровитые, физически одарённые, быстрые. Неудивительно, что защита периодически пропускала кого-то из них к воротам, но Буффон смог исправить наши ошибки.
Мы изучали Мбаппе, он потрясающий футболист. Я видел разных игроков, но в его годы у него такие техника, скорость, а главное — отличное движение без мяча. Я не видел никого, ему подобного. Думаю, Мбаппе будет феноменальным нападающим», — приводит слова Барцальи Football Italia.