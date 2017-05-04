Макманаман: если бы я был агентом Мбаппе, посоветовал бы ему остаться в «Монако»

Экс-полузащитник сборной Англии Стив Макманаман заявил, что, если бы он был агентом нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, то посоветовал бы ему не покидать стан монегасков в это межсезонье.
«Мбаппе играет в Лиге чемпионов, на высочайшем уровне, и является многообещающим игроком, несомненно. Но ему ещё нужно многому учиться.
Я думаю, ему нужно остаться в «Монако». Если бы я был агентом Мбаппе, я бы посоветовал ему: «оставайся здесь, набирайся опыта». Так он стал бы величайшим игроком и реализовал бы свой потенциал", — приводит слова Макманамана Mirror.
Пьер Мбаппе, дядя футболиста, недавно сообщил, что в услугах талантливого 18-летнего игрока заинтересован не один европейский гранд.
«Игрок может перейти в «Реал», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». В футболе никогда не знаешь, как будут развиваться события. Мой племянник в данный момент играет в очень сильной команде. Когда наступит момент, мы в семье примем решение», — цитировал П. Мбаппе Calciomercato.