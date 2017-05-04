Клаудио Писарро: что хотел бы поиграть ещё один год

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Клаудио Писарро, защищающий ныне цвета бременского «Вердера», вновь отметил, что по окончании текущего сезона не собирается вешать бутсы на гвоздь. Правда, 38-летний перуанец не уверен, что будет выступать в Бундеслиге.
«Я решил, что хотел бы поиграть ещё один год. Пока, правда, не знаю, где окажусь в следующем сезоне», — приводит слова Писарро Eurosport.
По итогам 31 тура чемпионата Германии Писарро принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 10 из них. Он стал автором 1 гола и 1 результативной передачи. Контракт игрока с «Вердером» рассчитан до лета 2017 года.