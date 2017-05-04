Оляс: «Лиону» уже удавалось отыграться после поражения 1:4

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс верит в команду, несмотря на поражение от «Аякса» (1:4) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«Очевидно, что 1:4 не лучший результат, но мы должны мыслить положительно. Мы не должны забывать, что у нас огромные возможности. «Лион» помнит о подвиге в 2001 году в матче с «Брюгге». Нам удалось пройти дальше, несмотря на проигрыш 1:4 (ответный матч «Лион» выиграл 3:0 и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА. – Прим. «Чемпионата»).
Мы также сможем рассчитывать на Александра Ляказетта, который в воскресенье поможет нам в матче чемпионата с «Нантом» и будет доступен в ответной игре Лиги Европы», — цитирует Оляса пресс-служба «Лиона».