Пьянич: всегда следил за действиями Пирло, однако никого копировать не хочу

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что всегда восхищался игрой бывшего хавбека «старой синьоры» и «Милана» Андреа Пирло, защищающего ныне цвета «Нью-Йорк Сити». Однако Пьянич также подчеркнул, что не пытается копировать игру Пирло.
«Я всегда внимательно следил за действиями Пирло и многое у него подсмотрел. На поле он был одним из лучших стратегов мира последних лет. Однако я никого копировать не хочу. Хочу лишь развивать свои выигрышные качества и быть максимально полезным «Ювентусу». В футболе всегда важно функционирование всей команды, а не успех отдельного игрока», — цитирует Пьянича Sport Bild.