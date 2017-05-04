«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Ниццы» Сери

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери входит в сферу интересов топ-клубов Европы. Заполучить 25-летнего ивуарийца хотят «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «ПСЖ». Ранее в прессе писали, что за хавбеком следит «Барселона».
The Guardian пишет, что в контракте Сери прописана сумма отступных в размере £ 33 млн, но если футболист захочет уйти, то «Ницца» будет готова продать его за £ 20 млн. Сам полузащитник дал понять, что покинет команду лишь в том случае, если будет уверен в наличии игровой практики в новом клубе.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Жан-Мишель Сери принял участие в 31 матче (все в основном составе), забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.