ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения бывшего главного тренера Леонида Слуцкого, которому исполнилось 46 лет. Сообщение «армейца» разместили на официальной странице клуба в «Инстаграме».
«Поздравляем с днём рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого», — говорится в сообщении.
У руля ЦСКА Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России, дважды Кубок России и столько же раз Суперкубок страны.
В декабре прошлого года Слуцкий покинул ЦСКА после семи лет работы.