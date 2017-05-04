Миятович: Роналду не играет так впечатляюще, как несколько лет назад

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович проанализировал игру форварда команды Криштиану Роналду. Миятович согласен с тем, что футболист сборной Португалии не показывает той игры, которую демонстрировал раньше.
«Людям очень нравится говорить и дискутировать на тот счёт, изжил ли Криштиану себя в футболе. Да, Роналду не играет так впечатляюще, как несколько лет назад, однако он продолжает забивать голы», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.
Роналду в нынешнем сезоне не избежал свиста болельщиков команды на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игрок уже неоднократно просил инчаду «сливочных» не освистывать его, отмечая, что в каждом матче он выкладывается максимально.