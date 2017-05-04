Путин подписал закон об упрощении визового режима на время КК-2017 и ЧМ-2018

1 мая президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный в том числе на уточнение отдельных положений закона о чемпионате мира по футболу и Кубка конфедераций.
«Федеральным законом установлено, что иностранным участникам чемпионата или Кубка для въезда в Российскую Федерацию выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а лицам, осуществляющим подготовку и проведение чемпионата и Кубка, – многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы.
Также закон предусматривает возможность въезда на территорию Российской Федерации иностранных зрителей чемпионата и Кубка без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме. Данный порядок будет действовать в течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата или Кубка и заканчивающегося в день последнего матча чемпионата или Кубка", — говорится на сайте Министерства спорта РФ.