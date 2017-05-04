Куман: никогда не тренировал бы «Реал», это невозможно

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий ныне «Эвертон», отметил, что никогда не будет работать у руля мадридского «Реала». Позиция голландского специалиста обусловлена его прошлым в каталонском клубе.
«Я никогда не тренировал бы «Реал», это невозможно. Несмотря на то, что я уважаю «Реал» как команду и клуб. Но тот, у кого есть такая история в «Барселоне», как у меня, не смог бы работать в «Реале», — цитирует Кумана испанское интернет-издание Sport.
Ранее приводились слова Кумана о том, что в будущем он мечтает возглавить «Барселону», цвета которой защищал с 1989 по 1995 год.