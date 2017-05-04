Вратарь «Атлетика» Ираисос покинет клуб спустя 10 лет выступлений

Вратарь «Атлетика» из Бильбао Горка Ираисос покинет свою команду по окончании текущего сезона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент испанского клуба Хосу Уррутия.
«В следующем году Ираисоса уже не будет с нами. Я говорил с ним и поблагодарил его за его выступление в течение 10 лет. На следующей неделе мы, вероятно, дадим пресс-конференцию с Ираисосом», — приводит слова Уррутии официальный «твиттер» «Атлетика».
36-летний Ираисос выступает за басков с 2007 года. За это время он провёл за «Атлетик» 391 матч и пропустил 512 голов.