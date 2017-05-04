Григорьянц: «Армавир» имеет право подать апелляцию на решение КДК

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Армавир» имеет право подать апелляцию на решение КДК.
По итогам матча 25-го тура ПФЛ между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» (1:2) нападающий «Армавира» Андрей Мязин был дисквалифицирован на шесть месяцев за нападение на судью. Президент клуба Валентин Климко ранее выразил несогласие с решением КДК, назвав его крайне несправедливым.
Климко: судью, ударившего игрока «Армавира», надо дисквалифицировать пожизненно
«Согласно регламенту «Армавир» имеет право подать апелляцию на решение КДК о дисквалификации нападающего Андрея Мязина на шесть месяцев. Её будет рассматривать апелляционный комитет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Посмотреть видео этого эпизода можно на «Чемпионате».