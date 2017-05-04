Икарди сделал на всё тело татуировку, посвящённую своим детям

Нападающий «Интера» Мауро Икарди на странице в «Инстаграме» продемонстрировал свою новую татуировку, которая посвящена его детям.
Капитан нерадзурри на протяжении пяти месяцев делал эту татуировку, которая занимает всё его тело.
На татуировке изображены лев со львятами, а также нанесены имена детей аргентинского форварда — Франческа и Изабелла.
24-летний Икарди является лучшим бомбардиром «Интера» в нынешнем сезоне — в его активе 26 голов в 39 матчах.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Мауро Икарди.