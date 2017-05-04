Арбитр Николаев: в драке игроков «Урала» и «Локо» могло и мне вскользь прилететь

Арбитр финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2) Алексей Николаев рассказал, как, с его точки зрения, разгорался конфликт игроков в концовке матча, который привёл к драке, а также о том, почему он не наказал хавбека московской команды Мануэля Фернандеша.
В конце встречи, прошедшей во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи, футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан.
«В принципе, ничего не предвещало драки. Если смотреть эпизод сначала, игра была у боковой линии, рядом с помощником. В это время рядом со мной стал зарождаться конфликт. Кто-то кому-то что-то сказал, я попытался локализовать конфликт. Случилось то, что случилось. Четыре красные — это событие, и сейчас его активно обсуждают. Спасибо ребятам, помощникам. Мы работали в расширенной бригаде, и я давно так не работал. В первое время было сложновато вспомнить навыки. В этой ситуации сработали здорово, выявили всех зачинщиков.
Почему не наказали Фернандеша? Мы знаем о его вовлечённости в эпизод со слов Фидлера. Во время матча футболисты могут сказать что-то нелицеприятное — это не повод давать карточки. Возможно, он задел словами чувства Фидлера, а тот ответил с физической силой. Мы наказывали игроков с помощью ассистентов. Наверняка этот момент будут разбирать на КДК, и по видео могут ещё кого-то наказать.
Там могло и мне вскользь прилететь. Смотришь повтор, и становится страшновато. В моей карьере, наверное, это впервые. С другой стороны, понимаешь, что это финал Кубка, эмоции зашкаливают. Конечно, это не украшает игроков, но это можно объяснить. Завелись, тем более к концу», — сказал Николаев в эфире программы «Свисток».