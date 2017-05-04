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Хавбек «Болоньи» выразил готовность бойкотировать матчи в поддержку Мунтари

4 мая 2017, четверг. 21:39. Футбол

Полузащитник «Болоньи» Годфред Донса выразил недовольство отказом дисциплинарной комиссии отменить дисквалификацию полузащитнику «Пескары» Салли Мунтари.

Мунтари в гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) принял решение самостоятельно покинуть поле. В концовке встречи ганский футболист подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков «Кальяри». В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». За свою выходку игрок был дисквалифицирован на один матч.

«Мунтари сделал правильно, когда ушёл с поля. Я считаю, что власти должны отменить его дисквалификацию в знак борьбы с расизмом. Бойкотировать матчи в связи с дисквалификацией Мунтари? Я на 100% готов это сделать, поскольку расизм – это то, что убивает футбол. Такая акция игроков может стать большим шагом в борьбе с расизмом в футболе», — цитирует Донсу BBC Sport.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Болонья Кальяри Пескара Салли Али Мунтари Расизм
Новости. Футбол
4 мая 2017, четверг
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