Шотландец Бакстер во второй раз стал главным тренером сборной ЮАР

Сборная ЮАР назначила на пост главного тренера шотландского специалиста Стюарта Бакстера, сообщает пресс-служба ФИФА.
63-летний наставник сменил на этом посту Эфраима Машабу, который был отправлен в отставку в декабре за критику в адрес федерации футбола страны. Бакстеру предстоит вывести национальную команду на чемпионат мира 2018 года. После двух туров в отборочного турнира ЧМ-2018 ЮАР делит первое место в своём квартете с командой Буркина-Фасо (по 4 очка), опережая Сенегал (3) и Кабо-Верде (0).
Бакстер уже работал со сборной ЮАР с 2004 по 2005 год, когда не смог вывести команду на ЧМ-2006. Специалист также известен по работе со сборной Финляндии и сборной Англии U19.