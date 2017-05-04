Болельщики «Челси» создали петицию о названии трибуны новой арены в честь Терри

Болельщики «Челси» создали электронную петицию за то, чтобы одна из трибун на новом стадионе была названа в честь защитника Джона Терри, сообщает Goal.
«Капитан. Лидер. Легенда. Нет ничего на свете больше для «Челси», чем Джон Терри. Он поднял все трофеи команды над своей головой и выступал в клубе всю карьеру. Он икона не только для болельщиков «Челси», но и для всех поклонников футбола. Мы, фанаты «Челси», хотим, чтобы клуб в честь величайшего капитана всех времён назвал трибуну на новом стадионе его именем», — говорится в петиции.
Менее чем за один день петиция собрала 2,5 тыс. необходимых подписей.
В апреле Терри объявил об уходе из «Челси» по окончании текущего сезона. 36-летний Терри перешёл в клуб в 1995 году, а дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года.