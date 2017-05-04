Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Полузащитники «ПСЖ» Тьягго Мотта и Анхель Ди Мария за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3) решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации, а аргентинский футболист дополнительно получил условную дисквалификацию ещё на одну игру, сообщает L`Equipe.
Мотта получил красную карточку за удар соперника на 90-й минуте, а Ди Мария – на третьей компенсированной минуте за грубый подкат. Оба игрока получили по прямой красной карточке. Таким образом, Мотта и Ди Мария пропустят встречи с «Бастией» и «Сент-Этьеном», а могут принять участие только в домашнем матче заключительного 38-го тура с «Каном», который состоится 20 мая.