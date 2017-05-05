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Бенитесу грозит штраф от FA за высказанные сомнения в компетентности судьи

5 мая 2017, пятница. 01:51. Футбол

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса в недостойном поведении. Поводом послужили комментарии испанца в адрес судейской бригады, назначенной на матч его команды c «Престоном» в 44-м туре Чемпионшипа. Об этом сообщает BBC Sport.

Бенитес выразил удивление назначением арбитра из Хаддерсфилда на решающий матч «Ньюкасла» за выход в АПЛ, в то время как «Хаддерсфилд Таун» также претендовал на повышение в классе.

«Я был удивлён назначением, но нужно доверять судьям. Я знаю, это сложная работа. Надеюсь, всё будет в порядке и никто не будет разговаривать о судейских решениях после игры», — сказал тогда Бенитес.

В случае если Бенитес будет признан виновным, ему грозит штраф в размере £ 2 тыс.

Благодаря победе в упомянутом матче «Ньюкасл Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя один сезон — «сороки» разгромили «Престон Норт Энд» со счётом 4:1 и обеспечили себе выход из Чемпионшипа.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Ньюкасл Юнайтед Хаддерсфилд Таун Рафаэль Бенитес Футбольное судейство
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