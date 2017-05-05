Фёллер: сложности «Байера» последних лет несравнимы с нынешними

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер отметил, что клуб переживает необычную для себя ситуацию. Команда практически борется за сохранение прописки в Бундеслиге.
«Речь идёт о выживании. Естественно, мы подвергаемся очень большому давлению, но не прячемся от него. Однако сложности «Байера» последних лет несравнимы с нынешними. Специалисты говорили, что «Байер» неплохо укрепился. И перед стартом сезона мы переживали нечто похожее на эйфорию. Однако футбол нелогичен», — приводит слова Фёллера интернет-издание Sport1.
По итогам 31 тура Бундеслиги «Байер» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.