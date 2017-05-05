Манчини опроверг информацию о возможном назначении в «Рому» или «Интер»

Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал слухи, согласно которым он является кандидатом на работу с «Ромой» или «Интером».
«Всё просто. Я живу в 200 метрах от офиса представителей «Ромы». Когда я иду в парикмахерскую, а она находится напротив офиса, постоянно появляются фото и слухи о «Роме».
Вернуться в «Интер»? Мы не ведём никаких переговоров. Откровенно говоря, было бы трудно вернуться. Многое должно измениться. Чтобы восстановить команду, нужно много времени. Несмотря на результаты, «Интер» способен бороться за титул, но это произойдёт в следующем сезоне. С точки зрения психологии «Ювентус» остаётся командой-победителем», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb