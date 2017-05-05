Орлов: думаю, решение «Зенита» по будущему Луческу объявят 22 мая

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, когда, по его мнению, будет принято решение по поводу будущего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который работает с петербургской командой первый сезон.
«Будущее Луческу? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Они должны всё просчитать и решить. Это нам сообщат, думаю, 22 мая. Давайте подождём. Я ничего не знаю.
7 мая матч с «Тереком». Надеюсь, поле уже хорошее будет, травка растёт. Должно быть около 40 тысяч зрителей. Ребята, вы на втором месте, покажите, на что вы способны! Второе место – это не поражение, это место в Лиге чемпионов. Да, с первым местом не сложилось, но и второе место – это очень прилично. Правда, его ещё надо добиться, ЦСКА подпирает. Игроки «Зенита» должны показать свою квалификацию. «Зенит» способен побеждать, мы знаем.
А «Спартак» нужно поздравить, они молодцы, честно выиграли чемпионат, меньше других ошибались. Итальянский тренер Каррера объединил команду. Раньше «Зенит» был молодцом, сегодня «Спартак» молодец, это футбол. Не надо ругаться внутри страны друг с другом», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.
21 мая «Зенит» проведёт последний матч в сезоне, сыграв на выезде с «Локомотивом» в 30-м туре РФПЛ.