Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Торино»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что в матче 35-го тура итальянской Серии A против «Торино» не сыграет голкипер и капитан «старой синьоры» Джанлуиджи Буффон.
По словам Аллегри, Буффону будет представлен отдых, а ворота команды в предстоящем дерби будет защищать Нето, сообщает официальный сайт клуба.
Матч «Ювентус» — «Торино» состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «старой синьоры». Начало — в 21:45 мск.
В таблице итальянского первенства «Ювентус» занимает первое место, опережая на девять очков идущую второй «Рому».