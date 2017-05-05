Гранат и Калачёв полетели в составе «Ростова» на матч с тульским «Арсеналом»

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» утром 5 мая вылетели в Москву. В субботу, 6 мая, в матче 27-го тура РФПЛ донская команда сыграет в Туле с «Арсеналом».
В составе «Ростова» на игру полетели защитник Владимир Гранат и хавбек Тимофей Калачёв, которые из-за травм пропустили последние матчи команды, пишет Don24.
У Граната после первой игры 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был диагностирован перелом ключицы, а Калачёв повредил колено в матче чемпионата со «Спартаком» (3:0). Оба игрока восстановились от травм, приступили к тренировкам и готовились к матчу с «Арсеналом».