Зидан: если мы думаем, что игра с «Гранадой» будет лёгкой, мы ошибаемся

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ожидает непростого матча с «Гранадой» в 36-м туре испанской Примеры. «Сливочным» предстоит сыграть на выезде 6 мая.
«Нам нужно понимать, какая важная эта игра для нас, и если мы думаем, что это будет лёгкая игра, мы ошибаемся. Осталось не так много матчей, и мы знаем, что три очка очень важны. Мы постараемся сделать всё возможное, оставить все силы на поле, как мы делаем всегда.
«Гранаде» не за что играть, и это делает задачу ещё более трудной. Они играют против «Реала», у них есть качественные футболисты. Можно сказать, что это был плохой сезон, так как они вылетели из Примеры, но они весь год показывали, что заслуживают играть в высшем дивизионе.
Мы хорошо подготовимся к этой игре и сделаем всё, что в наших силах", – приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».