«Кристал Пэлас» заинтересован в переходе Дефо

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сообщил, что заинтересован в переходе форварда «Сандерленда» Джермейна Дефо. «Чёрные коты» по итогам этого сезона вылетели из АПЛ в Чемпионшип, и в контракте у 34-летнего футболиста есть пункт, по которому он может покинуть команду в случае вылета из высшего дивизиона.
«Если мы сохраним прописку в АПЛ, а Дефо будет свободен и захочет играть за „Кристал Пэлас“, то я буду заинтересован. До того времени пока мы не обеспечим себе выживание, говорить об этом бесполезно», — цитирует Эллардайса Goal.
После 35 туров «Кристал Пэлас» (38 очков) занимает 16-е место в таблице АПЛ, опережая зону вылета на шесть баллов.
Дефо в этом сезоне забил 14 голов в 34 матчах чемпионата Англии.