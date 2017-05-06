Черчесов: на сегодняшний день не считаем Медведева кандидатом в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли вызывать в национальную команду вратаря «Ростова» Никиту Медведева, который недавно установил рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ.
«Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.
Да, в России «Ростов» не пропускает всю весну, и это не может не вызывать уважения. Но существует и объективная статистика еврокубковых матчей. Команда в целом евросезон провела успешно, но если в чемпионате страны она бьёт сухие рекорды, то в Европе, если мне не изменяет память, из 14 встреч на ноль провела лишь 3. А в 11 других пропущено порядка 17-18 голов. Кстати, в подобном ключе можно говорить и о «Зените», «Краснодаре», ЦСКА и даже «Спартаке», сыгравшем всего два матча в еврокубках.
Тем не менее обязательно будем дальше наблюдать за Медведевым, как и за остальными россиянами. У нас всё-таки уже достаточно давно сформировался круг кандидатов, из которого пока и исходим. Но в футболе часто всё меняется. Подтверждать свой уровень надо всем", — сказал Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».