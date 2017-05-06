Агент Конти: оставаться в «Аталанте» моему клиенту уже не имеет смысла

Агент защитника «Аталанты» Андреа Конти заявил, что его клиент готов к переходу в какой-либо топ-клуб, а оставаться в своей прежней команде уже не имеет для него смысла.
«Он готов к игре в топ-клубе, он ждёт предложения, и оставаться в „Аталанте“ для него не имеет смысла.
Я не говорил о нём с «Ювентусом». Это было бы интересное для него предложение, но пока оно не поступало", — приводит слова агента Football Italia.
Ранее сообщалось, что в «Баварии» рассматривают Конти в качестве преемника капитана команды Филиппа Лама, который принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Однако Конти хочет видеть в своих рядах не только «Бавария»: к нему проявляют интерес и туринский «Ювентус» с миланским «Интером».
23-летний защитник в нынешнем сезоне провёл за «Аталанту» 32 матча, в которых отличился 7 раз и отдал 5 результативных передач. Действующее соглашение Конти с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года.