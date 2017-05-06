Наставник «Дармштадта»: постараемся не попасть под колёса в матче с «Баварией»

Главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги.
«Даже несмотря на то, что „Бавария“ выставит не самый сильный свой состав, их уровень всё равно будет значительно выше нашего. Не думаю, что они будут играть хоть на один процент расслабленее обычного. Мы должны быть начеку и постараться не попасть под колёса. Мы не собираемся сдаваться раньше времени. Мы отдадим все силы, а там посмотрим, что будет», — приводит слова Фрингса официальный сайт «Баварии».