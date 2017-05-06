Гиггз: после ухода из «Манчестер Юнайтед» обратился за помощью к психиатру

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, что обратился за помощью к психиатру, чтобы пережить уход из клуба.
«Я был в «Манчестер Юнайтед» с 14 до 42 лет. Моя жизнь настолько проходила в ритме стадиона «Олд Траффорд», что перед своим последним годом в клубе я начал осознавать о необходимости быть готовым к изменениям в жизни. Когда моя жизнь в качестве игрока, а затем и тренера в «МЮ» подошла к концу прошлым летом, я оказался на важном этапе перемен. Принял решение посетить психиатра, чтобы узнать, как лучше с этим справиться. Некоторые предложенные идеи на встречах с психиатром помогли мне адаптироваться к новой жизни за пределами «Юнайтед», — написал Гиггз в своей колонке в The Telegraph.