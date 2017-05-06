Гончаренко: в Уфе синтетика гораздо лучше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил на пресс-конференции после победы над «Амкаром» (2:0) в Перми в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты. Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает ещё больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу.
Что касается синтетического газона стадиона, то в Уфе синтетика гораздо лучше.
С чего связана ранняя замена Алексея Березуцкого? У него травма", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.