Сёмин: хочется, чтобы в Черкизово собиралось 17-18 тыс., «Локо» к этому придёт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил значимость победы над «Уралом» в финале Кубка России (2:0) и рассказал о желании увеличить посещаемость домашних матчей клуба до 17-18 тыс.
«У нас положительные эмоции, рады, что доставили удовольствие болельщикам. Мы показали хороший футбол в финале, который был прекрасно проведён. Сейчас мы начали подготовку к матчу с «Анжи». Не хотелось бы, чтобы присутствовало какое-то опустошение после победы. Будем проводить ротацию в последних матчах, новые игроки должны будут внести определённый заряд. Вне всяких сомнений, «Локомотив» может играть лучше, чем в матче с «Уралом». Матч был хорош тем, что в нём присутствовали эмоции. А это важно. Игроки пережили непростой период в конце апреля, сложно сказать, почему тогда мы не сыграли на должном уровне, но сейчас набрали оптимальную форму. Я очень благодарен ребятам, что они сделали выводы после поражений. Мы уступили «Амкару» и ЦСКА и потеряли шансы занять приемлемые для нас места – 4-5. После поражения от ЦСКА мы с игроками собрались и вместо того, чтобы разъехаться по домам, отправились готовиться на базу. Игроки правильно это восприняли, 2 мая они были в полной готовности и духом и физически.
В финале плохо играть нельзя, без самоотдачи такие матчи не выигрываются. Статистика мне очень понравилась – мы провели 225 единоборств, 59% выиграли. Играть наши футболисты умеют. Мы хорошо сделали свою работу, вернулись на международную арену. Это важно для клуба, болельщиков, РЖД и каждого из нас. Это поколение футболистов оставило след в истории клуба. Такой клуб, как «Локомотив» всегда должен приносить трофеи.
Шампанское из какого кубка было вкуснее? В этот раз был «Абрау-Дюрсо». Неплохое. Что было в 1996 уже не вспомню. Нам помогло, что на финал приехало рекордное число болельщиков, это был самый массовый выезд. Помогло великолепное футбольное поле, прекрасное судейство, город Сочи. Когда выигрываешь, всё помогает. На следующих матчах мне хочется, чтобы в «Черкизово» собиралась аудитория, которая ходила на наши игры в лучшие времена – 17-18 тысяч человек. Мы к этому придём.
В оставшихся матчах буду требовать от футболистов играть изо всех сил. Эти матчи – уже подготовка к еврокубкам. Будем проводить ротацию, смотреть новых игроков, тот же Антон Миранчук наверняка сыграет в конце сезона", - передаёт слова наставника «железнодорожников» корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.