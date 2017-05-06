Побегалов: «Шинник» — бюро добрых услуг!

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов после выездного матча 35-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:5) поделился впечатлениями от игры.
«Сделали два подарка. После 0:2 тяжело было отыграться. Поговорили в раздевалке, после чего немножко встрепенулись. Отыграли один гол, но тут же сделали ещё один подарок. Мы — бюро добрых услуг! Нас наказывают за наши ошибки. Понимаю, что футбол — это игра ошибок. Но не таких же…
Какая задача была у «Шинника» на этот сезон? Изначально, учитывая наши финансовые возможности и комплектование, хотели не вылететь из ФНЛ. Ребята — молодцы! Они вытащили сезон, забрались на места, которые позволяют бороться за «стыки», но, к сожалению, не выдержали этой гонки», — цитирует Побегалова сайт ФНЛ.