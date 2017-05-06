Перформанс болельщиков «Спартака» во время матча с «Томью». Видео

«Спартак» играет с «Томью» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». После первого тайма красно-белые выигрывают со счётом 1:0.
Представляем вашему вниманию видео перформанса болельщиков «Спартака» во время матча с «Томью».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. После 26 сыгранных матчей «Спартак» имеет в своём активе 60 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Томь», набравшая 14 баллов, занимает последнюю позицию.