«Суонси» одолел «Эвертон» и покинул зону вылета АПЛ

«Суонси Сити» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче на 29-й минуте забил испанский нападающий «лебедей» Фернандо Льоренте.
«Суонси» набрал 35 очков и вышел на 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата, покинув зону вылета в Чемпионшип, в которую опустился «Халл Сити» (34). «Эвертон», набравший 58 баллов, занимает седьмую позицию.