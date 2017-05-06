Комолов: «Амкар» провалил вторую часть сезона

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов после поражения от ЦСКА со счётом 0:2 в домашнем матче 27-го тура РФПЛ выразил мнение, что пермская команда провалила вторую часть сезона. «Амкар» не выигрывает в чемпионате уже на протяжении восьми матчей и в настоящее время занимает девятое место.
«Пытаемся строго играть в обороне, и в первом тайме нам это удалось. Конечно, мы не собирались только обороняться. Хотелось играть в контратаки, но сегодня не удалось, не получалось зацепиться за мяч.
Можно сказать, что мы провалили вторую часть сезона. Должны были попытаться забраться повыше», — сказал Комолов в эфире телеканала «Наш футбол».