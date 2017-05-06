«Барселона» выиграла у «Вильярреала» и оторвалась от «Реала» на три очка

«Барселона» выиграла у «Вильярреала» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 4:1.
У хозяев дубль оформил Лионель Месси (второй мяч — с пенальти), по разу отличились Неймар и Луис Суарес. Единственный гол гостей забил Седрик Бакамбу.
«Барселона» (84 очка) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 3 балла, но у мадридцев есть два матча в запасе. «Вильярреал» (63 очка) идет пятым.