Каррера отказался от пресс-конференции после матча «Спартак» — «Томь»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от традиционной пресс-конференции после матча с «Томью» (1:0) в 27-м туре российской Премьер-Лиги. Также итальянский специалист не пришёл на флэш-интервью в смешанной зоне.
«Вынужден извиниться, но Массимо Карреры на пресс-конференции не будет. Почему? Лучше спросите у него после матча с „Амкаром“, а лучше с „Тереком“, — передаёт слова директора департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонида Трахтенберга корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.
Стоит отметить, что после финального свистка в матче с «Томью» Каррера сразу же ушёл в раздевалку и не вышел на поле для того, чтобы поздравить своих игроков, как он обычно делает. По регламенту РФПЛ штраф за отказ от пресс-конференции составляет 50 тыс. рублей.