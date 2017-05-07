Пике: не понимаю, почему Неймара критикуют за его «магию»

Защитник Барселоны Херард Пике выразил своё восхищение игрой нападающего сине-гранатовых Неймара в матче 36-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», в котором бразилец отметился забитым мячом.
Пике встал на защиту игрока, высказав предположение, что критики Неймара просто не ценят ту «магию», которую он демонстрирует на поле.
«Он был волшебством, это магия. Раз уж мы об этом заговорили, такое ощущение, что за магию нужно наказывать, и стоит скорее критиковать её, нежели восхищаться. Игроки, подобные Неймару, нужны футболу», — приводит слова Пике Marca.