Клопп: пусть «Ливерпулю» и тяжело в играх с аутсайдерами, но мы — в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил критикам своей команды, которые утверждают, что мерсисайдцы слишком много очков теряют в матчах с командами более низкого класса и турнирного положения.
«В последних играх с командами из нижней части таблицы мы победили трижды и проиграли всего один раз. Тем не менее, о нас почему-то сложился образ команды, которая постоянно проигрывает. Если бы так и было, откуда бы у нас взялось 69 очков? Может быть, с командами из верхней части таблицы мы играем и правда лучше, но, так или иначе, мы — в топ-4 АПЛ. Значит, кое что мы делаем всё-таки правильно», — приводит слова Клоппа Goal.
Матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» состоится сегодня, 7 мая, начало — в 15:30 мск.