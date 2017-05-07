«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30

Сегодня, 7 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 36-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».
Встреча начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон».
Ранее команды встречались друг с другом 103 раза. 50 матчей завершились победой «Ливерпуля», 23 раза команды сыграли вничью, и 30 раз сильнее оказались футболисты «Саутгемптона». Последняя встреча между командами в АПЛ состоялась в ноябре прошлого года и завершилась со счётом 0:0.
В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (69 очков) занимает четвёртое место, а «Саутгемптон» (41) — 12-е.