Игроки «Суонси» оплатят болельщикам билеты на гостевой матч с «Сандерлендом»

Футболисты «Суонси Сити» покроют стоимость 3 тыс. билетов для своих болельщиков на гостевой матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом», сообщает BBC Sport.
Главный тренер «лебедей» Пол Клемент рассказал, что сделать это предложил полузащитник Леон Бриттон, и специалист считает это отличной идеей.
В субботу, 6 мая, «Суонси» на своём поле со счётом 1:0 выиграл у «Эвертона» и покинул зону вылета АПЛ.
Матч «Сандерленд» — «Суонси» состоится в субботу, 13 мая, и станет последней выездной игрой «лебедей» в нынешнем сезоне.