«Бастия» — «ПСЖ»: Маркиньос считает, что гол забил не он, а Ло Сельсо

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс считает, что полузащитник Хиовани Ло Сельсо, а не он стал автором четвёртого гола в матче 36-го тура французской Лиги 1 с «Бастией» (5:0).
21-летний аргентинец перебросил мяч через вратаря, а на линии ворот оказался Маркиньос, на которого и был записан гол.
Однако бразилец полагает, что автором гола является Ло Сельсо и не хотел, чтобы мяч записывали на него, сообщает News Maxifoot.
«Мне будет неприятно, если гол запишут на меня. Я хочу, чтобы Ло Сельсо забил, и я попросил судью записать гол на него, но он ответил, что это решал не он», — заявил Маркиньос.