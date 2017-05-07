Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча в чемпионате Израиля

Полиция задержала нападающего тель-авивского «Хапоэля» Тото Тамуза после матча с «Хапоэлем» из Ашкелона (0:0) в матче шестого тура чемпионата Израиля.
Как пишет The Times of Israel, по окончании встречи двоюродный брат Тамуза возле скамейки запасных метнул бутылку с водой в футболистов ашкелонской команды. Его задержала полиция. Бывший игрок «Урала» бросился ему на помощь и ввязался в драку со спецназовцами, в которую вмешались другие футболисты. После того как инцидент утих, полиция увезла Тамуза со стадиона в наручниках.