Голландский арбитр Куйперс назначен на матч «Ювентус» — «Монако»

Назначены арбитры на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако».
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, соперников рассудит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Куйперс обслуживал два матча с участием «Ювентуса» — против «Лиона» (1:1) и «Барселоной» (0:0). Также он судил одну игру «Монако» — против «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).
В первом матче «Ювентус» в гостях победил «Монако» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт в Турине 9 мая, начало — в 21:45 мск.