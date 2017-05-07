«Зенит» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Тереком».
Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Терек».
Встречу 07.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. 10 матчей завершились победой «Зенита», пять раз команды сыграли вничью, и шесть раз сильнее оказались футболисты «Терека». Последняя встреча между командами состоялся в ноябре 2016 года и завершилась домашней победой «Терека» со счётом 2:1.
В таблице РФПЛ «Зенит» (52 очка) располагается на третьей строчке, а «Терек» (39) занимает шестое место.