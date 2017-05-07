Яя Туре — Мунтари: мы все будем бороться с расизмом

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал хавбека «Пескары» Салли Мунтари, который покинул поле во время гостевого матча 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков.
«Я полон решимости бороться с расизмом. Футбол должен внушать уважение к одной расе — человеческой», — написал Мунтари в своём «твиттере».
«Мы все будем бороться с расизмом! Мы с тобой! Мы должны победить расизм!» — ответил Туре на своей странице.
Ранее итальянская федерация футбола отменила одноматчевую дисквалификацию Мунтари за уход с поля.